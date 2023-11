Ex opinionista del Grande Fratello | “Mai visto un minuto mi faceva ca re”

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 novembre 2023) Oltre la rivelazione choc sul Festival di Sanremo, Pupo fra le pagine di Repubblica ha ripercorso anche la sua carriera televisiva. Nel corso della propria carriera decennale il cantante ha condotto varie trasmissioni cult come Domenica In, Miss Italia Nel Mondo, Cantagiro e anche un quiz su Agon Channel. Negli ultimi anni, invece, ha prestato il proprio volto in qualità didelVip. Pupo, la rivelazione choc su Sanremo: “Mi proposero il secondo posto dopo una telefonata del Quirinale” https://t.co/BH5mnlnKPd #Sanremo2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 27, 2023 Un’esperienza – quella da– che il cantante ha fatto ben due volte, nonostante tutto. Il primo anno al fianco di Antonella Elia e il secondo anno al fianco di Wanda Nara. “Per due anni ho fatto ...