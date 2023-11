Ex Inter | Kily Gonzalez e il miracolo Union | salvo all'ultima giornata | scoppia in lacrime

Kily González: idolo a Valencia e Rosario, comprimario all'Inter

Cúper dà l'addio dopo il quinto posto in campionato e va all', sulla panchina arriva Benítez einizia a patire infortuni muscolari , ma in una squadra che non ha un vero e proprio goleador ...

Fiorentina, chi è Gino Infantino: Kily Gonzalez, Tevez e la Serie A nel cammino Sky Sport

ALLA SCOPERTA DI INFANTINO, DA ROSARIO A FIRENZE: DETTAGLI E CIFRE DELL'AFFARE Firenze Viola

Firenze, traffico treni in tilt per una persona sui binari: ritardi anche a Roma e Napoli

Leggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, traffico treni in tilt per una persona sui binari: ritardi anche a Roma e Napoli ...

Treni cancellati e in ritardo sulla linea Bari-Pescara

Alle 10.10 la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara è tornata regolare dopo la riparazione di un guasto alla linea a Montenero Petacciato. L'intervento dei tecnici che ha permesso la ...