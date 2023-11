Ex giurata di Amici sbugiarda una collega | “Io c’ero | vedevo tutto”

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 novembre 2023) In un’intervista rilasciata due settimane fa Heather Parisi ha parlato della sua esperienza ad, l’exha dichiarato che quello non era il contesto per lei ed ha tirato in ballo anche dei copioni: “Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione“. Per questo motivo Mediaset si è mossa a tutela del talent mariano: “Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programmadi Maria“. Exdismentisce Heather Parisi: “Non è vero, nulla di falso perché anche io ero presente”. A smentire la versione di Heather è arrivata la dichiarazione di ...