Eterno Giroud | il Milan celebra le 100 sue partite

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 27 novembre 2023) Oliviernon finisce mai di stupire. Il francese sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera tanto che resta ancora il titolare indiscusso al centro dell’attacco deldi Stefano Pioli. I nuovi acquisti, come Okafor e Jovic non sono riusciti a battere la concorrenza dell’ex Arsenal che contro il Lecce ha raggiunto le 100 presenze con i rossoneri. Per, la partita contro i pugliesi prima della sosta è stata agrodolce: autore del gol che ha aperto le marcature al minuto 28, ma espulso nel finale di gara per proteste. In campionato dunque, il francese non potrà essere ancora d’aiuto, ma nel match di domani sera contro il Borussia Dortmund sarà fondamentale per le sorti del Diavolo in Champions League. Oggi intanto,è stato chiamato perre le sue 100 presenze con il ...