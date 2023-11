Esulta De Laurentiis | il Napoli è alle stelle | incassi record

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Buone notizie per De, l’SSCsta volando,nell’ultimo anno per il club partenopeo: tutti i dettagli La stagione conclusasi a giugno, può senz’alcun dubbio essere annoverata tra le annate che più di tutte hanno segnato la storia del. Il club di Deè riuscito a riportare in città uno scudetto atteso da ben 33 anni, da quando a vincerlo fu Diego Armando Maradona. L’eco delle imprese di Di Lorenzo e Co., guidati dal tanto amato mister Sptti, è arrivato in tutto il mondo. Tutti i partenopeo del globo hannoto dopo il pareggio dello Stadio Friuli, contro l’Udinese, e nei tanti giorni di festa successivi. In tante città italiane, e non solo a, si è scesi in piazza fino a tarda ...