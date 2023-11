Esiste davvero un rischio connesso all’AGI o ci sono anche benefici?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ogni nuova tecnologia non è intrinsecamente buona o cattiva. Dipende sempre da come questa viene utilizzata. Valeper l’intelligenza generale artificiale, o intelligenza artificiale forte come la chiamano alcuni. Di quest’ultima si è molto discusso all’indomani della controversa vicenda relativa a Sam Altman, al suo iniziale “defenestramento” come CEO di OpenAI (nonostante gli ampi risultati ottenuti dalla sua azienda, soprattutto nell’ultimo anno), all’intervento di Microsoft e alla lettera di 700 dipendenti di OpenAI, al reintegro finale di Altman nella sua posizione. Qualcuno ha pensato che, dietro a questo balletto, ci fosse la mancanza di considerazione di risvolti etici sullo sviluppo di nuovi prodotti di intelligenza artificiale oltre a ChatGPT. LEGGI> Che cos’è l’intelligenza generale artificiale (AGI) e a che punto ...