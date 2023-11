Epidemia di polmoniti | allarme dalla Cina | il batterio che fa paura

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023)diine ora anche in Francia, l’OMS vuole vederci chiaro.arrivano le prime dichiarazioni: “Abbiamo continuato a prestare attenzione alla diagnosi e al trattamento dei bambini in un periodo di alta incidenza di malattie infettive”. L’autorità sanitaria del gigante asiatico spiega di aver dato indicazioni a livello locale, allertando i centri di assistenza primaria, così da migliorare la capacità di diagnosi e cura e l’efficienza nell’identificazione e nell’adeguata gestione dei casi gravi. >“Squalifica rapida”. Angelica choc al Grande Fratello: per tutti “inaccettabile” quello che ha fatto Sulla questione è intervenuto anche Matteo Bassetti: “Laha dato all’Oms entro 24 ore i dati. Devo dire che stavolta sono stati molto rapidi nel dare ...