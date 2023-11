Enpam | via libera preconsuntivo 2023 ' saldo in pareggio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - L'prevede di chiudere ilcon un sostanzialedelprevidenziale. Lo si evince dal bilancioapprovato dall'Assemblea nazionale dell'ente pensionistico dei medici e degli odontoiatri. La differenza fra entrate contributive e uscite per prestazioni è infatti stimata in un disavanzo di appena 4,5 milioni di euro su un flusso di contributi di oltre 3,4 miliardi di euro. E' quanto si legge in una nota dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, dopo l'approvazione dell'assemblea, avvenuta sabato scorso, all'unanimità dei presenti, salvo un'astensione. Il quadro - dettaglia la nota - è invece ancora parziale per quanto riguarda la gestione patrimoniale: gli investimenti finanziari e immobiliari per il ...