Endemol Shine Italy gioca in “casa” | ecco chi sarà la nuova valletta di Gerry Scotti

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 novembre 2023) La società di produzione televisivaha deciso dire ine quando dico “” intendo proprio quella del Grande Fratello. Lache affiancherànel grande ritorno de La Ruota Della Fortuna su Canale 5infatti un’ex gieffina dell’attuale edizione del gieffe. A rivelare il suo nome è stato in anteprima il portale televisivo DavideMaggio.it che ha scritto nero su bianco che si tratta di Samira Lui. L’ex reginetta di bellezza sbocciata su Rai1 fra L’Eredità e Tale e Quale Show (anche questo produzione by), ha ora trovato unaoccupazione in quel di Mediaset. ...