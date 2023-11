Emma Raducanu | attenti a quei due | c’è di mezzo Carlos Alcaraz

(Di lunedì 27 novembre 2023), ancora una volta il suo destino cammina di pari passo con quello didue. Le critiche da parte del pubblico, la lunga striscia di sconfitte, i numerosi infortuni e, infine, i tre interventi chirurgici subiti nel beldella stagione. Non si può proprio dire, purtroppo, che sia stato un anno fortunato per la campionessa degli Us Open 2021,. InstagramLa tennista britannica è stata più e più volte messa a dura prova ed è una vera fortuna, stando così le cose, che non abbia avuto un crollo nervoso. La sola cosa positiva, ina questo marasma, è da ricercarsi nel fatto che abbia trovato l’amore. Sta già da qualche mese insieme a Carlo Agostinelli, figlio di ...

Jack Draper sorprende: 'È stato un anno positivo, ma ora punto la Top 20'

Lì recentemente abbiamo avutoe anche Andy Murray, io poi ho saltato stagione su erba e questo ha inciso. Nonostante le difficoltà penso che quest'anno sia stato incredibile, ...

Emma Raducanu: When will former US Open champion return to ... Eurosport COM

Emma Raducanu withdraws from comeback event to focus on fitness The Guardian

Italia sconfitta in finale: il Canada vince la Billie Jean King Cup

Una sentenza netta, inappellabile. L’Italia del tennis femminile era a tanto così dal fare la storia, riprendersi i riflettori che i ragazzi, con merito, le hanno portato via negli ultimi anni. Nella ...

Claudio Magris nell’archivio . Bonsanti

Il volume di Diego Salvadori su Claudio Magris, curato per la collana Treccani Libri, offre una riflessione critica sulla narrativa moderna e sull'opera dello scrittore triestino. Un'utile lettura per ...