Elodie stupisce tutti | «Vi dico perché mi spoglio Non lo faccio per gli uomini»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 27 novembre 2023), in questo periodo, sta infiammando i vari palazzetti italiani con la sua musica e i suoi balletti super sexy. La cantante, che proprio nei giorni scorsi si è esibita al Forum di Assago a Milano, ha sfoggiato outfit accattivanti e look che hanno risaltato ancora di più la sua bellezza. Qualcuno l’ha accusata di essere “sempre troppo nuda” e, quindi, in una recente intervista,ha voluto spiegare il motivo per cui, spesso, è (quasi) senza veli. Le dichiarazioni diè una delle artiste del momento: sa cantare, sa ballare e sa empatizzare con il suo pubblico. Recentemente, però, qualcuno ha detto che tenderebbe a spogliarsi sempre, lei, in un’intervista rilasciata a GQ ha risposto così: «C’è chi pensa che io mi spogli per gli, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può ...