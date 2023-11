Elodie a Roma ha fatto effetto strobo | il racconto dello show incendiario

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Chi l'avrebbe mai detto che quella bambina che a soli tre anni saltellava a ritmo di musica in salotto sarebbe poi diventata la regina italiana del pop? Chi avrebbe scommesso sulla possibilità di sognare con una salopette a righe bianche e blu e poi di realizzare quella stessa utopia indossando look disegnati ad hoc dal direttore creativo di Maison Valentino? Con due sold out e unodi caratura internazionale,hatappa ae il risultato è stato a dir poco stupefacente. Il live, composto da cinque blocchi, si è sviluppato su un impianto scenico d'impatto. Cibarsi di tutto ciò che può rendere versatili è stata la sola regola del gioco, un giocodi voci, di luci, di corpi. La cantantena, che conta oggi più di due miliardi di stream totali, 30 ...