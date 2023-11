Elisabetta Canalis commenta Ciao Darwin | la battuta dopo il programma di Bonolis non è sfuggita alla conduttrice

(Di lunedì 27 novembre 2023)è tornato in televisione con grande entusiasmo dei telespettatori: anchesembra essere stata parte di questi e nelle ultime ore ha rilasciato un commento su Instagram proprio in riferimento al cast deldi Paolo! L’esordio diè stato un successo! Da tempo il grande pubblico attendeva il...

Elisabetta Canalis non si batte: shorts e stivali formula vincente

, abbinamento che vince non si cambia: il suo look del sabato sera era a dir poco focoso. È oramai abituata a fare la spola tra l'Italia e la California. Il Bel Paese è la sua terra ...

Elisabetta Canalis torna a Los Angeles: «Corro dalla mia Skyler. Lassù qualcuno mi protegge» ilmattino.it

Elisabetta Canalis di nuovo a Los Angeles: le parole sui social Radio 105

''In 102 anni non era mai entrata in un ospedale'': Elisabetta Gregoraci in tv con papà e sorella per ricordare la nonna morta da poco

''In 102 anni non era mai entrata in un ospedale'': Elisabetta Gregoraci in tv con papà e sorella per ricordare la nonna morta da poco ...

Elisabetta Gregoraci: "Perdere mia mamma è stato un calvario"

La showgirl si sfoga a Verissimo, ripercorrendo insieme alla sorella e al padre il dolore che hanno vissuto quando sono scomparse due donne fondamentali della loro vita ...