Elezioni Provinciali, Iannone: FdI non partecipa a liste civiche

"Le rese giornalistiche che parlano di una partecipazione di Fratelli d'Italia a liste civiche di centrodestra sono assolutamente infondate perché mai con la Presidenza Provinciale sono state ...

Ucraina: presidente ceco Pavel, aiutare Kiev a ripristinare la sua sovranità

Il presidente ceco, Petr Pavel, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega come vede la situazione in Ucraina in questo momento: ...

Olanda, senatore partito Wilders si dimette dopo accuse di frode

Gom van Strien, senatore del Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders, vincitore delle recenti elezioni in Olanda, ha annunciato le sue dimissioni dopo ...