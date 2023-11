Eleonora Giorgi svela la dura lotta contro il tumore al pancreas | Sto perdendo i capelli e le sopracciglia ma non rinuncio a vivere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 novembre 2023), l'amatissima attrice italiana, hato di essere affetta da un terribile male, l'adenocarcinoma al. Ma non ha scelto di farlo attraverso un post sui social media. La sua scelta è stata diversa e ha stupito tutti. Scopriamo perché.la sua diagnosi, una delle attrici più amate del cinema italiano, ha recentemente parlato della sua diagnosi di adenocarcinoma al. Ha raccontato al Corriere della Sera di come la sua vita sia cambiata da quando ha scoperto di avere il, un percorso fatto di chemioterapia, esami elli frequenti. Perché ha scelto di parlarne in televisione? L'attrice ha deciso di ...