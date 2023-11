Eleonora Giorgi e il tumore | qual è la speranza di vita

Leggi su tvzap

(Di lunedì 27 novembre 2023) Personaggi tv. – Dopo l’annuncio a “Pomeriggio Cinque”,ha rilasciato un’intervista al «Corriere della sera», in cui ha parlato a cuore aperto della sua malattia. Alla popolare attrice è stato diagnosticato unal pancreas: «Mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione». (continua a leggere dopo le foto) leggi anche:rivela: “Due anni fa i primi sintomi”. Come ha scoperto della malattia leggi anche:, ile la dedica del figlio Paoloe ...