Eleonora Giorgi e il tumore | il figlio Paolo rompe il silenzio | la sua reazione E parla anche Clizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) LadiCiavarro eIncorvaia alla notizia deldi. La donna, come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere malata di cancro. La famosa attrice ha deciso di farlo sapere a tutti tramite un’intervista molto accorata a Pomeriggio 5. La donna ha fatto sapere di aver scoperto di avere questa terribile massa maligna al pancreas. La donna aveva raccontato a sorpresa a Pomeriggio 5: “La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore”. >> “È nato J”. Il dolce messaggio di Ilary Blasi: in famiglia tutti al settimo cielo E ancora: “Mi hanno diagnosticato unal pancreas. Quel giorno avevo appena fatto una tac per un puro caso, ...