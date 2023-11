Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas | “Ho deciso di combattere e vorrei incontrare Fedez”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ha suscitato profonda preoccupazione la rivelazione diche, la scorsa settimana a Pomeriggio 5, ha ha detto di avere unal. Mercoledì inizierà un ciclo di chemioterapia alla clinica Humanitas di Milano e dovrà ripetere le terapie ogni 15 giorni. «Ma hodi», fa sapere oggi in un’intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è di adenocarcinoma. Si tratta di unmaligno che prende origine dalle cellule esocrine della ghiandola pancreatica. Non dà sintomi particolari in fase precoce. Quando comincia a diffondersi possono invece manifestarsi perdita di peso e di appetito e l’ittero oltre a dolori all’addome e vomito.spiega di averlo scoperto per tempo grazie a una serie di circostanze ...