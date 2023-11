Eleonora Giorgi | come ha scoperto il tumore | un colpo di tosse e la tac

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 27 novembre 2023)ha raccontato in un’intervista le circostanze fortuite che l’hanno portata a scoprire ilal pancreas. L’attrice romana ha spiegato di aver avuto i primi sintomi, tra cui una glicemia alta non collegabile alla dieta, già due anni fa, senza però dargli troppo peso. Il 26 ottobre scorso però, cinque giorni dopo il suo settantesimo compleanno, durante una mammografia di routine, un bruttodiha insospettito l’ecografista, che le ha suggerito di prenotare una tac. L’attrice ha anche espresso il desiderio di conoscere Fedez per un confronto. All’inizio, dunque, sembrava che i problemi fossero al polmone. Dove la tomografia aveva evidenziato dei piccoli noduli. Il passaggio successivo è stata la Pet, un’indagine molto approfondita che si fa anche per cercare i tumori ...