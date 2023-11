Educazione ambientale nelle scuole | il decreto non decolla Marevivo in piazza | flashmob a Napoli e Genova

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dopo il flash mob didel 13 novembre per richiedere i Decreti attuativi della Legge Salvamare, ora si chiede l’attuazione dell’Art. 9 “per la salvaguardia dell’ambiente“, che prevede la promozione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito,”di ogni ordine e grado“, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne. Il provvedimento legislativo promosso dalla Fondazione Ambientalista e sostenuto da tutto il Mondo del Mare, che ne ha seguito l’iter legislativo durato ben 4 anni, è stato approvato all’unanimità al Senato l’11 maggio 2022, ma è ancora privo ancora dei Decreti attuativi per essere ...