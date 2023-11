Eco-ansia | Beko crea il primo videogame che affronta il cambiamento climatico

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 novembre 2023)lancia unchei temi legati ale ad una sua conseguenza che si traduce nell’eco-. Si tratta delvideogioco lanciato dal brand che si direzione ad un pubblico più ampio portando avanti la sua missione: sensibilizzare ed educare all’azione. Con eco-si intente, oggi e più comunemente, il fattore di stress causato dagli effetti concreti del. Un mondo sempre più concretamente inospitale e in pericolo genera stati die paura. Seppur non ancora riconosciuta a livello clinico, in tanti ammettono di esserne ‘colpiti’. Nasce dal timore di un futuro incerto e si lega anche alla preoccupazione rispetto all’inazione dei ...