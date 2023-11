“Ecco mia suocera | è bellissima” Belen Rodriguez con la mamma di Elio e subito le critiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023), polemiche dopo l’ultima foto. No, non si tratta di un nudo o quasi nudo, su quelle la showgirl e conduttrice riesce a mettere d’accordo sempre tutti. Stavolta c’entra il suo nuovo compagnoLorenzoni, o meglio una persona a lui molto vicina. Ma andiamo con ordine. Come molti sannoha rotto, per l’ennesima volta, con l’ex marito Stefano De Martino. Corna o no la storia tra i due è arrivata al capolinea e difficilmente potranno essere scritte nuove pagine. In ogni casoha trovato ben presto consolazione tra le braccia dell’imprenditore ed amico di vecchia dataLorenzoni, grande appassionato di motori e – evidentemente – di belle donne. Certo non deve essere stato un periodo semplice per la bella e sensuale modella di ...