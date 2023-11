E' un esorcismo molto italico Così Galli scaccia la scaramanzia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il professor Massimola. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà, l'infettivologo richiama all'ordine sul più scaramantico dei gesti – le corna – invocato dallo studio su un eventuale ritorno delle tanto temute mascherine durante il prossimo inverno. “E' un atteggiamento, un tipo diche con la razionalità dell'approccio ai problemi non haa che vedere – esordisce– La mascherina, santa mascherina vergine martire, non ha nessuna colpa”. Il dottore continua la sua difesa: la mascherina è “uno strumento che abbiamo utilizzato e che non è stupido continuare a utilizzare, senza questo complesso della rimembranza forzosa di covid=mascherina, mascherina=covid”....