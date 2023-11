È ora di aggiornare la missione in Libano? Crosetto all’Onu

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 novembre 2023) Qualunque escalation nel sud delpotrebbe avere conseguenze devastanti. A lanciare l’allarme era stato, pochi giorni fa, il comandante degli oltre diecimila casci blu impegnati nellaOnu in, Unifil, il generale spagnolo Aroldo Lázaro, che aveva registrato come fosse preoccupato dell’intensificarsi degli scambi di colpi lungo la Blue line. Ed è proprio per affrontare questo tema che il ministro della Difesa italiano, Guido, si è recato a New York per affrontare il tema del mantenimento e delle modifiche necessarie allaUnifil. Il ministro aveva annunciato il suo viaggio nel corso della recente visita in Israele, durante il primo giorno di tregua tra il governo di Tel Aviv e Hamas. La visita del ministro negli States vedrà, oltre all’incontro alle Nazioni Unite, ...