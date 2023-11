“È nato J” Il dolce messaggio di Ilary Blasi | in famiglia tutti al settimo cielo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) “E all’improvviso arrivi te”, fiocco azzurro per la vip della tv. La donna ha annunciato con una storia di essere diventata zia e di non essere nella pelle per la felicità e la voglia di conoscere il nuovo arrivata. La notizia sembra poi essere confermata, qualora ce ne fosse necessità, anche da TgCom, da fonti vicine alla. “La sorella della vip ha infatti partorito il suo secondo figlio. Un parto in anticipo sul previsto, che ha preso un po’di sprovvista. >> “Sono stato operato”. Incubo infinito per il volto di Canale 5, finito sotto i ferri: come sta La mamma, che solo al mattino aveva postato una foto posata con un buon sabato che nulla lasciava presagire, e la zia, attualmente in vacanza negli Stati Uniti”. La zia in questione è una delle donne più chiacchierate di questi ultimi mesi, sopratutto settimane dopo l’uscita ...