È Iginio Massari il primo Special Guest di Eurochocolate Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna vera e propria collezione di titoli, frutto di talento, passione, dedizione e una ferrea disciplina professionale, che nel tempo gli hanno permesso di affermarsi come miglior Maestro Pasticcere italiano nel mondo. Èilad essere annunciato in vista diche si terrà nel centro del capoluogo irpino dal 9 al 14 Febbraio prossimi. L’imperdibile cooking show è in programma nel giorno di San Valentino, per celebrare al meglio la dolce ricorrenza che adcoincide con la festa del Patrono San Modestino. Il Maestrosi cimenterà in una delle sue raffinate creazioni, rigorosamente a tema cioccolato, per terminare con un dolce assaggio offerto ...