“È fuori dal programma” Amici 23 | la scoperta dai social | “Dopo lo scontro con Maria”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023)23, scoppia la lite tra l’allievo eDe Filippi. La scuola più gettonata di tutta Italia continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Merito del susseguirsi di colpi di scena che alzano non solo l’asticella degli ascolti ma anche quella delle aspettative. Non ultimo, il caso del litigio scoppiato proprio tra l’allievo e la padrona di casa. Nello specifico il diverbio sembra essere sorto quandoDe Filippi ha mostrato in diretta tv alcune immagini che sottolineavano la mancata pulizia della casetta. L’esortazione della conduttrice fatta agli allievi è stata dunque quella di rispettare le regole della buona convivenza e civiltà. Il litigio traDe Filippi e Ayle, l’allievo a rischio? La casetta rappresenta per gli allievi un piccolo tempio sacro soggetto a determinate regole ...