Due fotografie per capire cosa vuol dire perdere un figlio in guerra

(Di lunedì 27 novembre 2023) Parlando delle vittime della invasione russa in Ucraina è comune fermarsi ai soli freddi numeri, ma non dobbiamo dimenticare che dietro ogni statistica c’è un essere umano. Le persone che hanno perso la loro vita in questa sciagurataerano individui con una vita, affetti e famiglia. Come Ivan, morto a trentasette anni sul fronte ucraino, vicino a Bakhmut. Raccontare questa storia per me è molto difficile: conosco da oltre un anno Artem, il fratello di Ivan, che nella comunità ucraina di Milano è una delle persone più attive e sempre presente alle quotidiane manifestazioni in Piazza del Duomo. Ho avuto l’occasione di conoscere personalmente i suoi genitori il 24 febbraio 2023 quando sono venuti in visita in Italia e li ho incontrati una seconda volta quando sono andato con Victoria Lapa in Ucraina. In quella occasione ho passato parecchio tempo con loro; mi ...