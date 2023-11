Dramma in città | 25enne ucciso in pieno centro | fermato il killer

Leggi su notizie

(Di lunedì 27 novembre 2023) Laè rimasta sconvolta dall’omicidio di un ragazzo di 25 anni in. Ilè stato, ma si indaga per capire il movente della tragedia. Un omicidio inha sconvolto ladi Venezia. Il tutto, come raccontato dall’edizione locale del Corriere della Sera, nella serata di sabato 25 novembre. La vittima si trovava in un bar quando è stata raggiunta dal, che ha immediatamente aperto il fuoco con un fucile a canne mozze e per ilnon c’è stato niente da fare. Omicidio ina Venezia: le ultime – Notizie.com – © AnsaSul posto sono giunti subito i carabinieri e i soccorsi. Per la vittima, come detto in precedenza, non c’è stato ...