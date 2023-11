(Di lunedì 27 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo DR Automobiles presenta il suoSuv, lo-in. Si tratta di un 7 posti reso estremamente performante dalla sofisticata tecnologia PHEV.sarà disponibile dal 2024 con un sistema di alimentazione tri-fuel: elettrico, benzina, GPL. La presentazione all’autodromo di Vallelunga insieme a Drivalia, la società di noleggio e mobilità di CA Auto Bank che supportacon Drive To Buy, il primo noleggio in abbonamento mensile ai modelli6 e7, che permette di acquistare l’auto entro i primi due mesi.è il top di gamma e incarna a pieno il processo di evoluzione tecnologica e qualitativa intrapreso negli ultimi anni da DR Automobiles ...

DR lancia il nuovo SUV Sportequipe 8 Hybrid Plug - in

"Presentiamo due vetture, un brandSportequipe per entrare in un segmento di mercato che ad oggi non avevamo mai praticato - ha aggiunto Di Risio - è una scommessa impegnativa perchè questo è ...

