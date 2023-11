Dora Romano | “I miei set con Gerard Butler ed i lavori ad Hollywood”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 novembre 2023), attrice esperta e consolidata nel panorama cinematografico internazionale, non solo italiano; adatta a ruoli impegnati che la ritraggono in scene iconiche, come la Signora Gentile in E’ stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino. Ma laè soprattutto Gassman, con cui da ragazza ha recitato nei teatri di mezza Italia, così come poi è giunta per lei l’”America”, con Dustin Hoffman, Toni Collette, Monica Bellucci e di recente i ciack con la starin La mano di Dante. Registi quali Ferzan Ozpetec plasmano personaggi su di lei perché ne apprezzano la competenza, così come è nota al grande pubblico anche per le fiction da record di ascolti in Rai. Da Imma Tataranni a L’amica geniale, ma anche molto palcoscenico. E un sogno nel cassetto: un ruolo da protagonista in una storia ...