Dopo l’ottimo esordio di Mazzarri non servono proclami

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il ritorno di Walterè coinciso con il ritorno alla vittoria del Napoli Inutile negarlo, la vittoria del Napoli a Bergamo assume un’importanza enormel’avvicendamento in panchina. Walternon poteva cominciare meglio il suo secondo mandato napoletano, vincendo e a tratti convincendo su un campo difficile. I calciatori sono sembrati sin dal primo minuto di gioco più determinati rispetto alla precedente gestione tecnica. La squadra è stata corta e accorta per tutta la partita e ha saputo soffrire nel modo giusto. Soprattutto abbiamo visto in campo uomini che hanno onorato il tricolore che portano in petto. Anche nelle sostituzioni il tecnico toscano ha fatto esattamente quello che un allenatore dovrebbe fare. Nessun esperimento “fantasioso” e nessuna acrobazia tecnica, anche questo ha permesso di portare il ...