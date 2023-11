Donne vittime di violenza | Siano | “Sia istituito il Comitato Pari Opportunità al Comune di Salerno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Alla luce dei recenti femminicidi nella mia qualità di Presidente della I Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti proporrò l’istituzione delpreso ildi”. Il Consigliere comunale Tea, spiega: “Con Voi, in prima linea nella difesa dei diritti delleè entrata in Consiglio Comunale grazie, soprattutto, alla spinta ed al sostegno delle. In questa proposta esse hanno riposto la speranza del cambiamento di condizioni di vita, spesso, ancorate al limite della dignità. Adeterminati contesti sembrano immobili, difficili da modificare: chi ricopre cariche istituzionali deve sentire il dovere dell’analisi e ...