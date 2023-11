Domenica da sogno Italia sulla vetta del mondo con tennis e MotoGP

È il Tempo del sogno il filo conduttore di BookCity Milano 2023 - la manifestazione dedicata al libro e alla lettura giunta - in grande - alla dodicesima edizione. E per l'occasione supererà i suoi consueti confini spazio temporali. Durerà infatti una settimana - da lunedì 13 a domenica 19 novembre - molto più del weekend lungo di metà novembre in cui è andata in scena gli anni scorsi. E metterà radici anche fuori città - con iniziative anche a Cremona - in collaborazione con il Porte Aperte Festival - e a Lodi. Gli eventi da seguire nel ricchissimo programma