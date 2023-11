Domani il primo interrogatorio per Filippo Turetta | “Ho paura | fatemi vedere i miei genitori”

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 novembre 2023)ilper: “Ho” “Ho un po’ di”: è quanto confidato daagli operatori del carcere di Verona dove è detenuto dalla giornata di sabato, giorno in cui è stato estradato dalla Germania all’Italia. L’assassino di Giulia Cecchettin, che nella giornata di, martedì 28 novembre, verrà interrogato per la prima volta dal gip, è attualmente detenuto nel reparto di infermeria, isolato dai reclusi “comuni”, in stanza con un compagno di cella più grande. Sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria, essendo un detenuto a rischio suicidio, il 22enne, dopo un colloquio con lo psicologo potrebbe essere trasferito presto in un reparto protetto in ...