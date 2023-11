Domani Drusilla Foer al 41° Torino Film Festival

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) “La donna che riapriva i teatri” di Francesco Ranieri Martinotti, un documusical ispirato a Roberta Betti con la partecipazione di, Simona Marchini e Giovanni Caccamo e presentato Fuori Concorso nella sezione Ritratti e Paesaggi. Distribuito da KitchenSarà presentatoalla 41a edizione del, Fuori Concorso nella sezione Ritratti e Paesaggi, “La donna che riapriva i teatri”, diretto e sceneggiato da Francesco Ranieri Martinotti, documusical prodotto da Camillo Esposito per Capetown S.r.l., in collaborazione con Rai Cinema e il Teatro Politeama Pratese con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema, e della Regione Toscana – ToscanaCommission – Sensi Contemporanei e ...