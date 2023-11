Dl migranti | Ciani | ' gravissime norme su minori stranieri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov (Adnkronos) - "Oggi siamo chiamati a votare l'ennesima fiducia che questo governo mette su decreti fondamentali, come questo che contiene rilevanti modifiche in materia di immigrazione, privando l'Aula e il Paese di un importante dibattito, direi fondamentale e previsto dalla nostra Costituzione". Lo ha detto intervenendo in aula Paolo, vicecapogruppo Pd-Idp e segretario di Demos, dichiarando il voto convintamente contrario del gruppo alla fiducia posta dal governo sul decreto immigrazione n.133. "Ci sono troppe persone che ancora oggi muoiono in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa e le risposte di questo governo sono insufficienti; forse è per questo che ricorre in continuazione alla decretazione d'urgenza -ha proseguito-. Ma con questo decreto il governo ha dato il peggio di sé, in particolare nella parte che riguarda i ragazzi, prolungando ...