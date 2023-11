Divario salariale donna Paolo Capone | Leader UGL | “Inaccettabile | incrementare tutele e implementare investimenti”

Gelera : "In ultimi 30 anni significativo aumento divario salariale tra lavoratori giovani e anziani"

Gelera : "In ultimi 30 anni significativo aumento divario salariale tra lavoratori giovani e anziani"

In Islanda le donne scioperano contro il divario salariale

In Islanda donne e persone non binarie in sciopero contro il divario salariale : partecipa anche la premier