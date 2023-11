Diciamolo | la piazza femminista era una piazza antisemita

(Di lunedì 27 novembre 2023) Zuppa di Porro. Crosetto-toghe, è scontro, solita storia. Quanta retorica sulla vittoria della Davis, ma mi rendo conto che è difficile raccontarla altrimenti. Mieli sulladelle femminste e su Hamas. Altro che rivoluzione fucsia: il nuovo nemico è Paolo Bonolis. Il Sole24Ore sui rientri in Italia. Parla Pupo. Expo 2030 a rischio per Roma. La storia del Fentanyl. #rassegnastampa27nov L'articolo proviene da Nicola Porro.

La città di domani si presenta alla Genova Smart Week 2023, 'Innovation Everywhere'

...e per tutto il weekend la Smart City Experience aDe Ferrari Saranno gli eventi in... dove realizzerà il laboratorio per bambini "La strada èinsieme!" e presenterà i propri ...

Zuppa di Porro 27 novembre 2023 Nicola Porro

Piazza della Visitazione Nel solco di una visione centristica. E le ... G News

Sommer al termine di Juventus-Inter: “Buon punto, ma troppa tattica…”

Alla fine Juventus-Inter finisce con pareggio: un punto per testa e tutti più o meno contenti; anche Sommer sembra soddisfatto a metà ...

Intervista a Maria Luisa Boccia: “Femministe sparite da giornali e TV e sinistra è afona”

Non sanno far altro che pensare a qualche norma, perché diciamolo: la sinistra dove è che si impegna a produrre, a creare nella società una cultura, un linguaggio, una rappresentazione diversa A ...