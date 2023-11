Diamanti | «Inter sa che in casa Juventus è sempre 1X2! Più forte ma…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023)si dimostra piuttosto deluso da quanto visto in. L’ex centrocampista italiano, in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, vede comunque il risultato finale a vantaggio dell’di Inzaghi in vista del prosieguo della stagione in Italia PARTITA SENZA PRONOSTICO – Lo spettacolo non è stato certo il puntodel pareggio dia Torino e lo sostiene praticamente chiunque. Ne è convinto anche Alessandro, che non usa mezzi termini per commentare l’ultimo Derby d’Italia andato in scena: «Brutta partita. Il pareggio va bene a tutte e due le squadre. L’, anche se è più, sa che ogni volta che vai a Torino in...