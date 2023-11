Diabolik | un cinecomic italiano è possibile

Leggi su screenworld

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un fantasma che non si cattura. Un’ombra che non si definisce se non tramite due occhi di ghiaccio. Anche il nome non è quello di un uomo. Iconico e sfuggente,, il personaggio creato dalle sorelle Giussani nel lontano 1962, ha sempre avuto in sé tutte le caratteristiche per comparire sul grande schermo. Perché è un personaggio fatto della stessa sostanza del cinema. Mentre la sua avventura editoriale prosegue ininterrotta da più di sessant’anni, solo due registi hanno provato a portare questa enigmatica figura al cinema. Il primo è Mario Bava, che ha realizzato un film di piena follia pop art psichedelica nel 1968, un cult che però con delle atmosfere crime e oscure del fumetto non aveva poi tanto. E infine, i Manetti Bros., che nel 2021 iniziano la loro trilogia, pronta a concludersi due anni dopo conChi Sei?, adattando in maniera ...