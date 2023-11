Di Canio | «Juventus-Inter | match a tratti noioso! Una esce rinfrancata»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dopo il pareggio tra, Paolo Diha analizzato così ila ‘Sky Calcio Club‘: le parole dell’ex attaccante NOIOSO – Il derby d’Italia traè terminato in parità con una rete ciascuno. Analizzando la partita, l’ex calciatore Paolo Diha parlato così: «Da questa gara nela, data la scarsa prestazione in fase offensiva e le pochissime occasioni da gol. La classifica incide molto, perché col minimo sforzo è seconda in classifica e mentalmente stanno acquisendo una consapevolezza. La partita è stata molto spigolosa, fisica e molto tattica. Ailè stato molto noioso e brutto. Un bene per ...