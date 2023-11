Destiny 2 | La forma ultima posticipato | le novità dei prossimi mesi

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – La community di giocatori di2 si trova di fronte a una notizia inaspettata: il rilascio di "La", il tanto atteso culmine dei primi dieci anni di narrazione del gioco, è statoal 4 giugno 2024. Il team di sviluppo, con un occhio attento alla qualità e all'esperienza dei giocatori, ha deciso di prendere più tempo per realizzare la loro visione ambiziosa. "La" si propone come un'esperienza che onorerà il viaggio condiviso da milioni di Guardiani in tutto il mondo. Per questo motivo, il team ha scelto di ritardarne l'uscita per poter consegnare un prodotto ancora più grande e audace. La modifica del calendario di rilascio pone inevitabilmente alcune domande. La "Stagione dei Desideri" inizia domani e si estenderà fino al lancio ...