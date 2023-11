Del Piero | «Pari andava più bene all’Inter! Juventus seconda con merito»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Alessandro Del, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così ilfraed Inter. L’analisi dell’ex capitano bianconero– Queste le parole di Del: «-Inter? Non ci si poteva aspettare nulla di diverso da quello che abbiamo visto. Pareggiopiù ai nerazzurri. Hanno dimostrato di essere due squadre solide che lotteranno per lo scudetto. Sommer? Mi piace molto. Lui e Szczesny sono molto bravi, danno sicurezza. Allaè molto difficile fare gol, Allegri ha creato questa fortezza e da lì riparte. sono secondi con». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...