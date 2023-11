Deepfake | l’impatto nel mondo video | sapremo riconoscere gli originali?

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 novembre 2023) Saper distinguere la realtà dalla finzione all’interno delle nostre giornate neldel digitale. A rendere sempre più difficile questa distinzione è lo sviluppo del fenomeno, termine che deriva dalla combinazione di “deep learning” e “fake“, che indica la falsificazione di contenuti mediatici. Ma le implicazioni deisono ampie e comprendono rischi per la sicurezza, per la privacy e l’integrità delle informazioni. Giuseppe De Toma, esperto a capo dell’omonima casa di produzione, spiega che “irappresentano una tecnologia avanzata di manipolazione multimediale che utilizza l’apprendimento automatico e le reti neurali per creare contenuti falsi. Spesso in forma dio immagini, in cui volti e voci vengono sostituiti o sintetizzati in modo ...