Decreto Bradisismo | il Governo boccia gli emendamenti del M5S

Leggi su ilblogdigio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ricevo e pubblico il comunicato stampa*: “Fortunatamente nell’ultimo mese l’evoluzione del fenomeno bradisismico sembra destare meno preoccupazione, ma non bisogna per questo abbassare la guardia. A ricordarcelo c’è il parere della Commissione Grandi Rischi del 27-28 ottobre che indusse il Ministro Musumeci a ipotizzare un passaggio in allerta arancione per poi fare dietro front dopo Il Blog di Giò.