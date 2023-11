De Nicola | “Olivera? Non sarà in campo prima di gennaio”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Alfonso De, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Un successo a Bergamo che riporta il buonumore in casa Napoli? “Oggi siamo felici tutti. Quando ero a Napoli, dicevo sempre che, il giorno dopo il successo, era bello per tutti. Lavoravamo con un’altra idea tutta la settimana”. Il Napoli può raggiungere il punto che serve alla qualificazione già mercoledì al Bernabeu? “Sono sempre ottimista. Quindi, secondo me sì. Ce la potevamo fare già all’andata e sono convinto potremo farcela anche mercoledì. D’altronde, sapete che con Mazzarri abbiamo avuto delle esperienze bellissime. Sono contento possa guidare nuovamente il Napoli”. Un Mazzarri felicissimo già in conferenza… “Sapete, vedere Mazzarri emozionato è difficile, ma lo capisco. Era a casa ma non vedeva l’ora di essere richiamato. ...