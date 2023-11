De Luca | “A Caivano la Regione investe senza atti di cabaret politico”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Solo per il comprensorio di, con i 4 Comuni coinvolti, abbiamo varato 2.000 voucher.Lo facciamo come per il resto della Campania, ricordando che ladi, ma in maniera semplice e diretta”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, a margine della presentazione del fondo di 20 milioni di euro investito dallaper i voucher ai ragazzi di famiglie in difficoltà. Su, su cui Deha avuto una polemica con il governo nei giorni scorsi, il presidente campano spiega anche che “presenteremo uno sportello lavoro – ha detto – dellanella zona Asi di...