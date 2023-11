De Grandis | «Thuram fenomeno Lautaro Martinez senza eguali!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) La coppiacolpisce anche la Juventus. Desi focalizza sul gol del pareggio segnato dall’Inter e ne sottolinea la bellezza. REALIZZATORE ? L’Inter subisce lo svantaggio dalla Juventus ma è brava a recuperare subito con il gol di, servito da Marcus. Il commento di Stefano De, nello studio di Sky Sport 24, sulla rete dei nerazzurri allo Stadium: «è unperché vincere in velocità contro Bremer non è così facile. Ecome realizzatore non ha eguali. Lo si può discutere a volte per come gioca con i compagni ma come realizzatore è un. Questo non è un gol facile perché la ...