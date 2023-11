Davis | vittoria con polemica | Binaghi attacca Malagò Poi arrivano i complimenti del Coni

Nessuna scaramanzia per Adriano Panatta prima della vittoria in Coppa Davis : «Sinner vince sicuramente - è troppo forte» – Il video

Il Milan celebra la vittoria dell'Italia e del milanista Sinner in Coppa Davis : 'Bravi ragazzi' FOTO

È scontro tra Crosetto e le toghe, liberati i primi ostaggi di Hamas. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: la manifestazione contro la violenza sulle donne, ladella Coppa, il matrimonio politico tra Meloni e Schlein, ladelle destre in Ue, sù gli investimenti in case in affitto. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Accuse alle ...

Bertolucci su Italia-Australia finale di Coppa Davis: «La vittoria non varrebbe meno della nostra nel ‘76» Corriere della Sera

Sinner, la dedica commovente dopo la vittoria: «Pensiamo a Tathiana Garbin». Oggi l'operazione per il tumore

Che fosse di un'altra pasta, lo si è capito da tempo. Ieri, oltre che in campo, l'ha dimostrato anche dopo. Jannik Sinner trascina l'Italia alla vittoria della Coppa Davis ...

Chi è Jannik Sinner, il ragazzo già campione che ha portato l’Italia alla vittoria in Coppa Davis dopo 47 anni

Jannik Sinner, 22 anni, è il tennista italiano che con la vittoria contro l’australiano de Minaur ha regalato all’Italia la Coppa Davis ...